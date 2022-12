Il Napoli sfida il Lille a -14 dall’Inter: Spalletti non convoca tre titolari!

Manca sempre meno a Inter-Napoli. Intanto, le due squadre si preparano disputando alcune amichevoli. Stasera tocca agli azzurri contro il Lille, domani alla squadra di Inzaghi con la Reggina. Spalletti fa i suoi ragionamenti

REPORT − Prima di Inter-Napoli, spazio alle amichevoli. Stasera toccherà alla squadra di Luciano Spalletti che sfiderà in amichevole il Lille al Maradona. Anche questa mattina al Castelvolturno, gli azzurri si sono allenati con diversi giocatori interpreti che hanno lavorato a parte. Tra questi Demme che non è stato convocato per affaticamento muscolare. Fuori anche i due nazionali rientrati da Qatar, Piotr Zielinski e Kim. L’altro titolare Amir Rrahmani ha svolto personalizzato in campo. Lo stesso kosovaro non è stato convocato.