Il Napoli segna e poi si difende: per il Lecce traversa e rigore negato

Il Napoli vince di misura 1-0 a Lecce. I salentini giocano anche bene, colpendo una traversa. Manca un rigore sacrosanto.

VITTORIA SOFFERTA – Il Via del Mare ospite la sfida tra Lecce e Napoli. Prima della partita commovente momento di ricordo per commemorare la scomparsa di Graziano Fiorita. Non solo minuto di silenzio, ma anche doni sotto forma di fiori da parte della società azzurra. Dopo l’evidente impatto emotivo, inizia il match.

Pronti-via e Lukaku segna a pochi passi da Falcone. Ma dopo qualche minuto il gol viene annullato per fuorigioco dello stesso attaccante belga. La partita tra il quinto e il decimo minuto viene sospesa temporaneamente per il lancio di fumogeni della curva del Lecce come forma di protesta contro la decisione della Lega Serie A di far giocare Atalanta-Lecce solamente ad un giorno e mezzo dalla scomparsa del povero fisioterapista. Al 24′, il Napoli passa in vantaggio e lo fa con una punizione ben calciata da Raspadori. Praticamente, il Napoli segna e svanisce dal campo. Infatti, il Lecce cresce e prima della fine del primo tempo colpisce una traversa con Gaspar. Nella stessa azione, c’è fallo di mano netto di Spinazzola non ravvisato da arbitro e VAR.

Nella ripresa, la squadra di casa si rituffa ancora in avanti e va vicino al gol del pareggio con Helgason al 51′ e al 64′. Nel finale, arrembaggio salentino ma niente da fare.

LECCE-NAPOLI 0-1

24′ Raspadori