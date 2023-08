Napoli di scioltezza, Sassuolo battuto! Osimhen è già a tre reti

Vince 2-0 il Napoli contro il Sassuolo. Osimhen apre su rigore, Di Lorenzo finisce la pratica. In mezzo anche un rigore sbagliato da Raspadori

DOMINIO − Al Maradona va in scena Napoli-Sassuolo. I campioni d’Italia, alla prima in casa, sono a caccia del secondo successo di fila. La squadra di Rudi Garcia domina sin dai primi minuti. Dopo un minuto è Rrahmani a sfiorare il gol, ma la conclusione si stampa sul palo destro. Al 16′ si sblocca il match: Boloca stende in area Politano, il signor Giua dopo visione al monitor assegna il rigore. Dal dischetto impeccabile Osimhen. Tre gol già per il nigeriano. Al 35′, Anguissa sfiora il 2-0 di testa. Nella ripresa, primi quindici minuti da incubo per il Sassuolo, che prima finisce in 10 uomini per espulsione di Maxime Lopez, fuori per proteste reiterate, e poi subisce il secondo rigore del match per fallo di mani. Al 60′, però, l’ex Raspadori sbaglia sparando alto sopra la traversa. Il 2-0 del Napoli è nell’aria e al 64′ capitan Di Lorenzo chiude la partita su assist di Kvaratskhelia.