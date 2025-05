Napoli, alla faccia della scaramanzia: già in moto per la festa scudetto!

Napoli non nasconde l’entusiasmo per lo scudetto. Anche la Prefettura è già in moto per la festa ma… non mancano tre giornate alla fine del campionato? Adesso la palla va all’Inter.

ALTRO CHE SCONGIURI – Mancano solo tre giornate, con la prossima praticamente già dietro l’angolo, alla fine del campionato. L’Inter, che domenica pomeriggio dovrà affrontare la trasferta di Torino, è dietro al Napoli – in campo sempre domenica, ma alle ore 20.45, contro il Genoa – di soli tre punti. A questo punto della stagione, però, tre punti hanno un peso davvero enorme. Soprattutto, poi, se il calendario pende in favore dei partenopei che, oltre ad essere molto più riposati poiché in lotta in unica competizione, dovranno affrontare avversarie molto più accessibili. Di fronte a questi fatti, quindi, anche la scaramanzia, una delle prerogative della cultura napoletana, non conta più niente. O, almeno, così sembrerebbe, visto che la Prefettura si è già messa in moto per i preparativi della festa scudetto della squadra di Conte.

Napoli, altro che scaramanzia! Le rivelazioni del Prefetto Di Bari sull’eventuale festa scudetto

MACCHINA IN MOTO – Intercettato a margine di un vertice con Aurelio De Laurentiis, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha rivelato: «Questo incontro è stato determinato anche dalla classifica. Facendo tutto ciò che si fa a Napoli in questi casi per raggiungere favorevolmente il risultato, non ne parliamo. Però la macchina organizzativa è in moto, ma senza che sia stata assunta alcuna definitiva determinazione. Sono stati valutati una serie di scenari, sia sotto il profilo sportivo che della tutela dell’ordine della sicurezza pubblica, e abbiamo rinviato ai giorni prossimi».

LE VALUTAZIONI – Michele Di Bari prosegue sull’eventuale festa scudetto del Napoli: «Soltanto a una valutazione complessiva del fenomeno ci porrà nelle condizioni di adottare la misura che riteniamo più efficace. Cioè quella che da una parte può coniugare le aspettative di un popolo in festa e la sicurezza pubblica: questo è stato detto. L’autobus scoperto? Io non dico che sia un’opzione perchè si è solo accennato. Non c’è stato alcun riferimento a nulla. Però in maniera molto razionale sono stati ipotizzati scenari attraverso i quali noi dobbiamo seguire attentamente l’evoluzione di questo campionato». Non sarà troppo presto? Intanto aspettiamo che il campo e la trentaseiesima giornata di Serie A parli.