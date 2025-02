Napoli, un big salta l’Inter: brutta tegola per Conte – Sky

Il Napoli di Antonio Conte deve dire addio a Neres. Il centrocampista azzurro salterà tra i trenta e i quaranta giorni di assenza.

EQUILIBRIO – Federico Zancan, noto giornalista sportivo, negli studi di Sky Sport ha parlato della prossima sfida del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, in attesa poi di giocare contro l’Inter a inizio marzo. Queste le sue parole: «La Lazio ha la fisicità per pareggiare quella del Napoli. Questa Squadra deve sostituire Neres e provare a cambiare anche assetto tattico. Il suo infortunio pesa negli equilibri. Conte continua ad avere le risorse per continuare a fare un campionato in testa».

Conte dice addio a Neres: tegola per il Napoli

STOP – Il Napoli infatti, dovrà dire addio a Neres – perno del centrocampo – non solo nella trasferta di Roma contro la Lazio ma anche nella gara del 2 marzo contro l’Inter. La sfida contro i nerazzurri, così come per Simone Inzaghi, sarà importantissima per il futuro del Napoli e di Antonio Conte che corrono veloci verso il quarto scudetto. Il secondo nel giro di tre anni.