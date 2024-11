Napoli-Roma, Lukaku graziato dall’arbitro e decisivo! Conte accontentato

Il Napoli vince per 1-0 contro la Roma e torna al primo posto in classifica sorpassando Inter, Fiorentina e Atalanta. Romelu Lukaku viene graziato dall’arbitro e segna, Antonio Conte accontentato.

CONTENTO – Il Napoli supera la Roma vincendo per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte e le sue lamentele contro gli arbitri e contro l’Inter portano a risultati evidenti, perché a decidere il match odierno è chi doveva essere espulso già nel primo tempo per doppia ammonizione. Romelu Lukaku riceve la grazia dall’arbitro durante i primi trenta minuti. Poi segna ad inizio ripresa a porta vuota su un assist perfetto di Giovanni Di Lorenzo, che beffa sia Mats Hummels in marcatura che Mile Svilar in uscita. I partenopei non giocano affatto una buona partita. Dopo il gol è la Roma a creare le migliori occasioni per pareggiare, colpendo anche una traversa con Artem Dovbyk, che di testa spreca. A tu per tu con Alex Meret in area piccola sbaglia clamorosamente e non permette ai giallorossi di riprendere la gara. Nel finale Claudio Ranieri prova il tutto per tutto e non basta nemmeno il recupero di Paulo Dybala. Ora il Napoli è primo in classifica e ha superato nuovamente Inter, Fiorentina e Atalanta.