Il Napoli risponde all’Inter: «In bocca al lupo per settimana prossima!»

Il Napoli ha vinto lo scudetto ed è il quarto della sua storia. L’Inter si è complimentata ieri su X, il club partenopeo oggi ha risposto mostrando un gesto importante.

GESTI – A prescindere da qualsiasi sfida il fair play deve rimanere al primo posto nel calcio, così come in tutti gli sport e nella vita. Ci sono alcuni valori che vanno mantenuti all’interno del rettangolo di gioco ed Inter e Napoli hanno combattuto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato rispettandoli. Alla fine ha avuto la meglio la squadra di Antonio Conte, che ha alzato al cielo il quarto scudetto della storia azzurra battendo il Cagliari con il risultato di 2-0. All’Inter non è bastata la vittoria per 2-0 a Como grazie ai gol di Stefan de Vrij e Joaquin Correa.

Napoli e Inter, il rispetto oltre la rivalità!

RISPOSTA – L’Inter ha fatto i suoi complimenti al Napoli per il traguardo raggiunto. Li ha fatti immediatamente su X dopo le due gare disputate ieri sera. Lo stesso Napoli ha voluto rispondere e lo ha fatto poco fa dal suo profilo ufficiale: «I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana!»