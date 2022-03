Il Napoli ringrazia Osimhen: Udinese rimontata. Al momento, Inter a – 4

Il Napoli ribalta l’Udinese e vince 2-1. Friulani molto bene nel primo tempo ma nella ripresa si sveglia Osimhen. Doppietta da urlo per agganciare momentaneamente la vetta. Inter a -4 dagli azzurri ma con due gare in meno

RIBALTONE − Match vero al Diego Armando Maradona con un’Udinese caparbia che mette in difficoltà il Napoli. Pronti-via e al 15′ la squadra di Cioffi sfiora la clamorosa rete del vantaggio con Beto che non sfrutta bene un traversone di Molina dalla destra. Il Napoli prova a rispondere cinque minuti più tardi con Insigne, il cui colpo di testa è impreciso. Al 22′, il Maradona si ammutolisce: Pereyra suggerisce per Gerard Deulofeu che dal limite batte Ospina per l’1-0. Il Napoli subisce lo svantaggio anche mentalmente tant’è che al 31′ è ancora l’Udinese a sfiorare lo 0-2 con il centrale Marì, provvidenziale Ospina. Nel finale, si risveglia la squadra di Spalletti. Doppia occasione firmata Insigne e Fabian Ruiz, ma bravo in entrambi i casi Silvestri. Nella ripresa, è un altro Napoli. Soprattutto perché sale in cattedra Victor Osimhen. Il nigeriano trafigge Silvestri prima al 52′ con un colpo di testa preciso su cross di Mario Rui e poi al 63′ sfruttando un traversone basso di Di Lorenzo. Nel finale, il Napoli gestisce bene il risultato facilitato anche dalla sciocchezza di Pablo Marì. Rosso diretto all’82’ per il difensore spagnolo dopo un intervento con gamba alta su Zielinski.