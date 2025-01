Napoli, in arrivo un rinforzo a centrocampo: non più l’ex Inter Casadei!

Sfuma la pista dell’ex Inter Cesare Casadei per il Napoli: il prescelto è un altro. Ecco tutte le informazioni sull’acquisto che sta per compiere la squadra di Antonio Conte.

EX INTER SFUMATO – Il Napoli continua a far parlare di sé in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato la cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina e dimostrato interesse nei riguardi dell’interista Davide Frattesi, il club azzurro è vicino a chiudere un’operazione a sorpresa. In queste settimane la squadra di Antonio Conte si è messa alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il nome su cui i partenopei avevano messo gli occhi era l’ex nerazzurro Cesare Casadei. L’affare per l’italiano, però, non è andato in porto perché il Chelsea ha scelto di non abbassare le pretese economiche. È per questo che la diretta concorrente dell’Inter in campionato ha scelto di virare su un altro profilo, considerato più pronto.

Napoli, arriva un rinforzo per la diretta avversaria dell’Inter: ecco di chi si tratta

PROFILO – Si tratta di Philip Billing, centrocampista del Bournemouth, per il quale il Napoli ha raggiunto un accordo. Il classe 1996, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sui propri canali, dovrebbe arrivare nella squadra di Conte in prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro. Il ruolo che può occupare il calciatore, che ha giocato in Premier League, è quello di trequartista e mediano. Si attende a questo punto solo l’ufficialità, oltre che i risvolti del tema più caldo in casa Napoli: quello legato al probabile addio di Khvicha Kvaratskhelia.