Napoli, prova di forza in casa dell’Atalanta: finale 1-3. Azzurri a +6 dall’Inter

Il Napoli vince sul campo dell’Atalanta per 1-3. Grande prestazione della squadra di Luciano Spalletti che sbanca il Gewiss Stadium portandosi momentaneamente a +6 dall’Inter e al primo posto col Milan

SUCCESSO − Atalanta-Napoli non delude le aspettative confermandosi una partita molto interessante e ricca di gol. La squadra di Spalletti orfana di Rrhamani e soprattutto di Osimhen si presenta in avanti con l’attacco dei ‘piccoli’: Mertens, Insigne e Politano. Al 13′ si sblocca il risultato: verticalizzazione per Mertens che viene stesso da Musso. Dal dischetto, non sbaglia Lorenzo Insigne per l’1-0. Il Napoli gestisce bene il vantaggio con la Dea che fatica a costruire azioni da gol. Al minuto 35, arriva il raddoppio partenopeo. Schema da calcio da fermo con Insigne che inventa per Matteo Politano; fantastica girata dell’ex Inter che fa 0-2. Primo tempo a senso unico al Gewiss Stadium.

Nella ripresa, è un’altra Atalanta. Molto più in palla e pericolosa grazie agli ingressi di Boga e Miranchuk. Il gol dell’1-2 arriva al 58′ con Marten de Roon che di testa insacca un ottimo suggerimento di Koopmeiners. Il risultato di svantaggio però porta la Dea a riversarsi in avanti lasciando enormi praterie in difesa. All’81’, il Napoli ne approfitta. Ripartenza guidata da Lozano che confeziona un delizioso assist per Eljif Elmas che davanti Musso cala il tris. Grande successo per il Napoli che sale momentaneamente al primo posto con gli stessi punti del Milan: 66. E a +6 dall’Inter che questa sera giocherà contro la Juventus.