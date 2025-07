Napoli, prima amichevole indigesta: l’Arezzo batte Conte e De Bruyne

Il Napoli campione d’Italia ha perso la prima amichevole estiva che ha giocato a Dimaro. La squadra di Antonio Conte, con in campo anche Kevin De Bruyne, ha perso 2-0 contro l’Arezzo di Christian Bucchi.

SCONFITTA – Prima amichevole di questo ritiro precampionato per il Napoli campione d’Italia, ma a Dimaro è l’Arezzo, squadra di Serie C, a vincere con un gol per tempo. Gli azzurri con tutti i nuovi acquisti in campo non sono riusciti a segnare nemmeno un gol alla formazione di Bucchi, che milita in Serie C. A sbloccare la partita ci ha pensato dopo trentotto minuti Pittarello su calcio di rigore. Conte ha effettuato una grande girandola di cambi facendo giocare i vari Lukaku, De Buryne, Lucca, Beukema, Lang e cosi via. Nella ripresa, poi l’Arezzo ha chiuso la partita segnando con Varela al 90′. Ovviamente si tratta di calcio di luglio e della prima partita amichevole per il Napoli, ma è una sconfitta comunque da sottolineare. Nelle prossime amichevoli, gli azzurri giocheranno contro: Catanzaro, Brest, Girona e Olympiakos. I greci, peraltro, sfideranno anche l’Inter in amichevole (ecco il programma di tutte le amichevoli dei nerazzurri). I nerazzurri inizieranno la preparazione estiva a partire da sabato 26.

NAPOLI-AREZZO 0-2

38′ rig. Pittarello, 90′ Varela