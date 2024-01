Napoli piange e fa la conta degli errori ‘pro’ Inter, Juventus e Roma!

Napoli in crisi d’identità dopo il clamoroso crollo post-Scudetto e la situazione rischia di degenerare dopo la Supercoppa Italiana. La vittoria dell’Inter non è stata digerita dalla squadra di Mazzarri. E ovviamente dai tifosi. Il giornalista Auriemma utilizza le pagine di Tuttosport per sottolineare il malcontento generale nei confronti della classe arbitrale italiana

NAPOLI VITTIMA – “Il «vergogna! Vergogna!» di Walter Mazzarri è passato di bocca in bocca tra tutti i tifosi del Napoli. Gesto istintivo per la sconfitta in Supercoppa Italiana propiziata dall’errore dell’arbitro Antonio Rapuano in occasione del doppio giallo mostrato a Giovanni Simeone“. L’articolo del giornalista Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport inizia dalla polemica arbitrale di Napoli-Inter a Riad (Arabia Saudita) per espandersi al resto della stagione. E infatti viene fatta la conta di quelli che vengono considerati gli “errori più clamorosi” commessi dagli arbitri italiani contro la squadra azzurra. Solo i principali eh… Sul podio figurano, curiosamente, altri due episodi considerati “pro-Inter” ma riferiti alla partita casalinga di Serie A, terminata 0-3.

Gli errori arbitrali secondo il Napoli di Mazzarri

ERRORI CITATI – Auriemma va nello specifico: “Il gol del vantaggio nerazzurro arrivato al 44’ dopo una clamorosa cintura di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka, che Davide Massa non fischia, dando vita all’azione che porta allo 0-1 di Hakan Calhanoglu. Al 58’, sullo 0-1, viene negato un penalty solare al Napoli, per un calcio di Francesco Acerbi a Victor Osimhen in area di rigore”. A questi si aggiunge un errore “pro-Juventus” in Juventus-Napoli (1-0). E ci sono anche due errori “pro-Roma” in Roma-Napoli (2-0). Insomma, secondo Auriemma ogni sconfitta azzurra è giustificabile lamentando uno o più errori arbitrali condizionanti del risultato. Che sia una sconfitta per 1-0, 2-0 o 3-0 poco importa. Purché la squadra di Mazzarri possa dire di non aver perso per meriti altrui ma solo per colpe arbitrali! Almeno non è solo colpa dell’arbitro Rapuano…