Il Napoli perde, ma ci sono buone notizie per Spalletti – SM

Il Napoli di Luciano Spalletti ha perso l’amichevole contro il Villareal. Per il tecnico degli azzurri ci sono però delle ottime notizie.

QUI NAPOLI – Entro la fine della prossima settimana, Luciano Spalletti avrà nuovamente a disposizione tutta la rosa. Come riporta Sport Mediaset torneranno infatti i 5 nazionali oltre a Amir Rrahmani. Una buona notizia per l’allenatore del Napoli, dopo l’amichevole persa ieri (vedi articolo). Assente ieri Matteo Politano, per un affaticamento muscolare. L’ex Inter tornerà a disposizione dalla prossima amichevole contro il Lille. Match previsto per il 21 al Maradona, l’ultimo prima della ripresa del lavoro con tutta la rosa. L’ultimo prima del big match contro l’Inter a San Siro.