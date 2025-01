Napoli e la penalizzazione, Simonelli sentenzia: «Per me caso chiuso, ma c’è la FIGC!»

Arriva la replica di Ezio Simonelli al ‘caso’ Aurelio De Laurentiis. Le parole del Presidente della Lega Serie A si riferiscono anche al rischio di penalizzazione per il Napoli.

REPLICA – Di ieri la clamorosa notizia della possibile penalizzazione che il Napoli rischia dopo il gesto di Aurelio De Laurentiis nei riguardi di Ezio Simonelli. Lo stesso Presidente della Lega Serie A, fresco di elezione – che tra l’altro risulta la causa scatenante di tutto – ha commentato la vicenda, spiegando la sua posizione. Pur apparendo tranquillo nei confronti del Presidente De Laurentiis, le parole di Simonelli non sembrano allontanare del tutto il rischio penalizzazione per il Napoli.

Penalizzazione Napoli, le considerazioni del presidente di Lega Serie A Simonelli

SENTENZA – Ezio Simonelli, in occasione della sua prima conferenza stampa seguita alla prima assemblea da Presidente della Lega Serie A, ha dichiarato sul caso Napoli: «La proclamazione è una invenzione: non esiste da nessuna parte. Esiste in un diritto che non è quello attuale. Quando si vota il giudice sportivo legge il risultato e finisce lì la storia. Il ricorso è stato fatto dal Napoli, che poi resosi poi conto dell’errore procedurale lo ha ritirato, Ho apprezzato ieri che il presidente De Laurentiis mi ha chiamato, dicendo che è stato un grande fraintendimento. Per me è un capitolo chiuso. Poi delle questioni federali non me ne occupo io».