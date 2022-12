Il Napoli fa peggio dell’Inter contro un’altra spagnola: vince il Villarreal!

Il Napoli come l’Inter oggi in campo contro una squadra spagnola. Al Maradona contro il Villarreal termina 2-3 per il sottomarino giallo. KO a meno di venti giorni dall’uscita ufficiale contro i nerazzurri

SCONFITTA AZZURRA − Il Napoli capitola in casa contro il Villarreal a 18 giorni dalla sfida contro l’Inter in campionato. Al San Paolo è una sorta di reunion con il ritorno di due ex pezzi da novanta come Reina e Raoul Albiol. Il sottomarino giallo è in più palla della squadra di Spalletti e dopo 12 minuti passa con Capoue. La reazione azzurra però non si fa attendere e due minuti più tardi ci pensa Osimhen a pareggiare i conti. Nella ripresa, però, il Villarreal a tratti domina. In tre minuti, tra il 67′ e il 70′, va prima sul 2-1 e poi sul 3-1 grazie alle reti di Jackson e Gerard Moreno. Nel finale, arriva il gol del 2-3 finale firmato Kvaratskhelia a rendere meno amara la sconfitta.