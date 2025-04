Napoli, non solo Buongiorno! Si ferma un altro difensore

Dopo lo stop di Buongiorno, in casa Napoli c’è l’allarme in difesa. Antonio Conte ha perso nel corso del match contro l’Empoli anche un altro difensore.

STOP – Dopo l’infortunio che ha fermato Alessandro Buongiorno, in casa Napoli continua l’emergenza in difesa con un nuovo infortunio in reparto. Nel corso della partita vinta contro l’Empoli, Antonio Conte perde anche un altro difensore. Gli azzurri hanno salutato in anticipo Juan Jesus, l’ex Inter che è uscito anzitempo dalla sfida contro i toscani lasciando il suo posto a Rafa Marin. Il difensore brasiliano, nel momento del cambio, si è rivolto verso Antonio Conte spiegando questo: “Mister, mi sono strappato”.