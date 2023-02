Il Napoli non si ferma più, con lo Spezia non c’è storia finisce 0-3

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere. La trasferta di Spezia regala tre punti ai partenopei che consolidano il loro primo posto.

PRIMI – Il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Anche oggi nel lunch match contro lo Spezia ne ha dato prova. Un netto 0-3, che non lascia troppe interpretazioni. Luciano Spalletti ha puntato sui suoi titolari, di un altro livello rispetto alla formazione ligure. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, gli azzurri sono tornati in campo con la giusta fame. Ad aprire le danze è stato il solito Kvicha Kvaratskhelia, questa volta su rigore al 47′. La reazione dei padroni di casa non arriva e allora ci pensa un Victor Osimhen in formissima a chiudere la pratica. In cinque minuti il nigeriano realizza una doppietta che porta il Napoli sul 3-0. Prima al 68′ e poi al 73′ su assist di Kvaratskhelia. La strada per le inseguitrici si fa sempre più complicata.