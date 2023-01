Il Napoli non si ferma: Simeone decisivo, Roma battuta. Inter sempre a -13

Il Napoli batte la Roma 2-1. Bella partita con tante emozioni. Buona prestazione dei giallorossi, ma decisivo il cambio di Spalletti. Inter seconda da sola, ma a meno 13 dagli azzurri

AL FOTOFINISH − Match molto intenso al Maradona tra Napoli e Roma. Tanto equilibrio con buon ritmo. I giallorossi giocano un’ottimo primo quarto d’ora di gioco con Kim che va vicino ad un clamoroso autogol dopo un’incomprensione con Meret. Al minuto 16′ però il Napoli si porta in vantaggio: Mario Rui trova un varco per Kvaratskhelia che pennella per Osimhen, stop col petto e bomba di destro a battere Rui Patricio. La Roma prova a rispondere con Pellegrini e Dybala alla mezz’ora, ma manca la precisione. Nella ripresa, la squadra di Mourinho entra bene in campo e al 62′ trova una clamorosa doppia occasione prima con Cristante e poi con Matic. Salvano Meret e difesa azzurra. Il gol del meritato pari arriva al 74′: Zalewski crossa per El Shaarawy che prende il tempo a Lozano e timbra l’1-1. Nel finale però Spalletti compie il cambio decisivo: fuori Osimhen dentro Simeone. Minuto 86: Zielinski suggerisce per il Cholito che conclude benissimo alle spalle di Rui Patricio.