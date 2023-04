Napoli non convincente, il Verona strappa un punto per la salvezza

Il Napoli non convince e si ferma ancora in campionato, questa volta a strappare un pareggio al Diego Armando Maradona è il Verona di Marco Zaffaroni. 0-0 il risultato finale tra le due squadre.

POCO – Il Napoli fa molto poco per vincere in campionato. Il Verona riesce a strappare un pareggio fondamentale per la corsa alla salvezza. Al Diego Armando Maradona la partita si conclude sul risultato di 0-0, non è servito neanche l’ingresso di Victor Osimhen. L’unico tiro in porta dei partenopei è stato proprio quello del nigeriano, che ha dato importanti segnali in vista della partita col Milan prendendo una traversa. Il vantaggio in campionato non preoccupa Luciano Spalletti, che sembra già con la testa alla gara di Champions League. La squadra di Marco Zaffaroni sale a 23 punti e si avvicina sempre di più allo Spezia al quartultimo posto.