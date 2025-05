Napoli, Neres prova il rientro. Un’ipotesi probabile – Sky

Il Napoli potrebbe affrontare il rush finale in Serie A con Neres a sua disposizione. Conte riflette sulla data del possibile recupero.

IL PUNTO – Il Napoli è atteso dalle ultime tre gare di Serie A, con i 3 punti di vantaggio sull’Inter a rappresentare il patrimonio che si intende preservare per conquistare il quarto scudetto della propria storia. I partenopei affronteranno il Genoa (in casa), il Parma (fuoricasa) e infine il Cagliari (in casa) in un trittico per nulla proibitivo nel quale potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte anche un titolare. Il calciatore in questione è David Neres, il quale punta ad essere presente sin dal match contro i liguri di domenica 4 maggio.

Conte potrebbe riavere Neres per le ultime tre sfide: il punto in casa Napoli

LO SCENARIO – Secondo quanto riferito da Francesco Modugno a Sky Sport, l’ipotesi realistica è che il calciatore brasiliano torni per la penultima gara di Campionato contro il Parma. Anche se l’azzurro dovesse essere pienamente recuperato sul piano delle proprie condizioni fisiche, diverso sarebbe comunque il discorso su quello atletico. Poiché le due dimensioni non vanno di pari passo, è plausibile che Conte attenda comunque la sfida coi crociati per poter rilanciare in campo Neres, anche se il recupero dovesse verificarsi prima.