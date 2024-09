Napoli-Monza, uno-due nel primo tempo e Conte in vetta

Napoli-Monza finisce 2-0, Antonio Conte si porta ancora in vetta alla classifica di Serie A. Due gol nel primo tempo per indirizzare la partita.

PRIMO POSTO – Non serve una super-prestazione per la vittoria di oggi per Antonio Conte. Napoli-Monza finisce 2-0 e non è una partita dalle innumerevoli storie ed emozioni. La squadra partenopea domina totalmente il primo tempo e gestisce nel secondo il doppio vantaggio maturato.

Napoli-Monza, ancora una vittoria azzurra

CRONACA – A decidere le sorti del match ci pensano i due esterni. Matteo Politano sfrutta un rimpallo sulla fascia destra per entrare in area di rigore e calciare con il sinistro a tu per tu contro Stefano Turati. Palla sotto le gambe e rete dell’1-0 al minuto 22. Poco dopo, precisamente al 33′, Kvicha Kvaratskhelia raddoppia su assist di Scott McTominay trovando così il suo terzo gol in campionato. Antonio Conte torna al primo posto dopo un weekend a guardare le avversarie vincere. Continua la corsa e gli azzurri si trovano in questo momento a 13 punti in classifica. Dietro la Juventus a 12 poi Milan, Inter e Torino a quota 11. Al prossimo weekend, quello prima della sosta, il Napoli attende la gara con il Como e ha la possibilità di arrivare al secondo stop dei campionati in testa.