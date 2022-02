Napoli-Inter, restrizione sulla vendita dei biglietti cominciata oggi

La vendita dei biglietti per Napoli-Inter è cominciata oggi, ovviamente col 50% di capienza al Maradona. Per la partita di sabato 12 (ore 18) c’è una restrizione comunicata dal club partenopeo.

VENDITA RISTRETTA – “In ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 4 del 2 febbraio 2022, la vendita è vietata ai residenti nella regione Lombardia”. Questa la comunicazione da parte del Napoli in relazione alla partita contro l’Inter di sabato 12 febbraio. Una restrizione in più per quanto riguarda il settore ospiti, oltre al già noto 50% di capienza (dopo le ultime due giornate di Serie A con soli 5.000 spettatori). La vendita dei biglietti per il match è iniziata oggi alle ore 10.