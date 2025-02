Napoli-Inter è già iniziata: le condizioni degli infortunati

Sale l’attesa per Napoli-Inter di Serie A ma il calendario delle due squadre prevede altri impegni, che gli allenatori Conte e Inzaghi dovranno preparare evitando il rischio infortunati. Ecco la situazione in vista di Juventus-Inter e Lazio-Napoli

LO SCONTRO DIRETTO – Mancano diciotto giorni a Napoli-Inter, partita che possiamo considerare a tutti gli effetti decisiva per le sorti dello Scudetto. Panchine che si infiammano in vista del big match, così com’era successo all’andata, per le polemiche arbitrali che faranno da cornice a un finale di stagione che potrebbe regalare dei colpi di scena. Le sensazioni che filtrano in casa Inter su Marcus Thuram e Marko Arnautovic sono decisamente positive. Il francese dovrebbe tornare in campo già dalla sfida contro la Juventus dopo il cambio forzato di Simone Inzaghi al 28’ del primo tempo di Inter-Fiorentina per una contusione alla caviglia. L’austriaco è tornato a sedersi in panchina, dopo esser subentrato proprio a Thuram, per un fastidio all’adduttore. Arnautovic, però, al termine del match ha parlato di semplici crampi, dovuti prevalentemente allo scarso minutaggio in stagione.

Napoli-Inter si gioca in anticipo: la situazione infortunati

IL PRINCIPALE AVVERSARIO – Antonio Conte contro l’Inter dovrà fare sicuramente a meno della proiezione offensiva di David Neres, che starà ai box per quaranta giorni a causa di una lesione alla coscia sinistra. Inoltre, l’allenatore del Napoli già contro la Lazio dovrà trovare una soluzione all’assenza pesante di Leonardo Spinazzola, indisponibile almeno per due settimane per una lesione del gluteo. A rischio anche Mathias Olivera che, però, dovrebbe tornare a disposizione del tecnico per la trasferta di Como. La mancanza di una vera riserva sulla fascia sinistra, dopo la partenza di Kvicha Kvaratskhelia, rappresenta un ostacolo che potrebbe diventare cruciale per lotta al titolo.

L’Inter ha bisogno dei suoi attaccanti: a Inzaghi mancano alternative

I DATI OFFENSIVI – L’Inter è penultima (peggio ha fatto solo l’Empoli) per gol segnati da giocatori subentrati dalla panchina. Nello specifico, dei cinque gol messi a referto, la rete di Arnautovic è l’unica decisiva ai fini del risultato. Per questo motivo, la squadra di Inzaghi è costretta ad aggrapparsi alla coppia d’attacco formato da Lautaro Martinez e Thuram. Il primo protagonista di un 2025 straripante con sette gol e due assist in tutte le competizioni. Il secondo, complice anche gli infortuni, a segno solamente una volta negli ultimi undici scontri. L’Inter ha bisogno, del contributo concreto delle alternative per poter far rifiatare i titolari e andar avanti in tutte le competizioni.