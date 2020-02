Napoli-Inter di Coppa Italia, vendita biglietti: date, prezzo e dettagli

Il club azzurro ha reso note le informazioni sulle date di inizio vendita e sul prezzo dei biglietti per Napoli-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia

INIZIO VENDITA – A seguire il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Napoli per l’acquisto dei biglietti per Napoli-Inter, in programma giovedì 5 marzo al San Paolo alle ore 20.45, per quanto può riguardare i tifosi dell’Inter: “I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter che si disputerà il 5 Marzo 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 12.00“.

VENDITA LIBERA – “A partire dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa agevolata, ma non del posto, acquistando i tagliandi esclusivamente attraverso il web al seguente link e utilizzando come codice promozionale il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento“.

PREZZI – “Napoli vs Inter coppa Italia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento): Tribuna Posillipo € 60,00, Tribuna Nisida € 40,00, Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12), Distinti € 25,00, Curve € 14,00. Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family“.