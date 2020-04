Napoli-Inter di Coppa Italia, gli Azzurri: “Rimborsi, nessun presupposto”

Napoli-Inter di Coppa Italia potrebbe essere la partita con cui il calcio riprenderebbe dopo l’emergenza Coronavirus (qui le ultime da Spadafora). Intanto i partenopei hanno chiarito la situazione relativa alle tante richieste di rimborso dei biglietti con un comunicato ufficiale. Ad oggi, non ci sono decisioni definitive e quindi i presupposti

IL COMUNICATO – Napoli-Inter e la ripresa, intanto niente rimborsi: “In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di Coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020, la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso. Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche”.