Napoli-Inter a 47 giorni! Il percorso prima dello scontro Scudetto – CdS

La partita tra Napoli e Inter ci sarà tra 47 giorni allo stadio Diego Armando Maradona. Il percorso prima dello scontro Scudetto sarà difficile per entrambe, il riassunto del Corriere dello Sport.

PERCORSO – Napoli e Inter sono le due candidate forse più credibili per la lotta allo Scudetto. In questo weekend si saprà se effettivamente ci saranno due squadre per la corsa al primo posto, oppure tre. Tutto dipende dallo scontro diretto tra Atalanta e Napoli stessa. L’analisi però si sofferma sulla sfida tra il club partenopeo e l’Inter, in programma il 2 marzo. I nerazzurri a gennaio hanno un calendario piuttosto agevole: dopo il Bologna domani ci saranno Empoli e Lecce.

Napoli-Inter, prima del 2 marzo una montagna!

MESE COMPLICATO – Il problema del mese di gennaio sono i numerosi confronti, ma soprattutto le due partite decisive per la qualificazione in UEFA Champions League. Da Sparta Praga e Monaco dipende il futuro nerazzurro, perché senza il raggiungimento dei primi otto posti l’Inter dovrebbe fare anche i playoff a febbraio. E prima del Napoli, nel mese di febbraio, il calendario vede in fila Milan, Fiorentina due volte considerando il recupero, Juventus in trasferta e Genoa per un attimo di respiro.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Fabio Mandarini