Napoli, che inizio flop per Conte: il Verona cala un tris!

Verona-Napoli del primo turno di campionato termina malissimo per Antonio Conte. L’ex Inter, al debutto in Serie A con i partenopei, subisce un velenosissimo 3-0.

SCONFITTA – Il Napoli di Antonio Conte inizia la nuova stagione dalla trasferta di Verona e non lo fa nel miglior modo possibile. Cocente sconfitta per i partenopei, che nel primo tempo non riescono a concretizzare un paio di occasioni interessanti. Una di queste ad opera di Kvaratskhelia, costretto prima dell’intervallo a lasciare il campo per via di un problema fisico. Al suo posto subentra dalla panchina Giacomo Raspadori. La seconda frazione di gioco inizia anche peggio per il Napoli, che al 50′ subisce l’assalto del Verona: Livramento sfrutta il cross di Lazovic e mette a segno l’1-0. Le pene per Conte non sono finite qui perché al 74′ i padroni di casa raddoppiano il vantaggio con Mosquera, lanciato in porta da Duda. La sconfitta azzurra era ormai segnata ma al 90+4′ il Verona cala il tris che mette fine a una serata decisamente storta per Conte: è sempre Mosquera ad andare in gol con un tap-in vincente che batte Meret. Solo un pareggio, invece, in Bologna-Udinese, in campo in contemporanea.

Verona-Napoli 3-0

50ì Livramento, 74′ e 90+4′ Mosquera