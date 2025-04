Napoli, infortunio McTominay da valutare contro l’Empoli: già altri due assenti

Se vero che il Napoli ha senza dubbio un calendario favorevole rispetto l’Inter, giocando soprattutto una sola partita a settimana, c’è però da tenere in considerazione diversi fattori in vista di questa interessante lotta scudetto. Intanto la condizione fisica dei giocatori, e ieri contro il Bologna si è fatto male anche McTominay. Ma anche altre assenze per squalifica: i casi dubbi in vista della sfida con l’Empoli.

NUOVO PROBLEMA – Il Napoli di Antonio Conte, già costretto a fare i conti con assenze pesanti in vista del prossimo turno di campionato, rischia ora di dover rinunciare anche a Scott McTominay per infortunio. Il centrocampista scozzese ha lasciato il campo dolorante al 70’ per un problema muscolare, dopo aver già accusato una botta al fianco in seguito a uno scontro di gioco con Jens Odgaard. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro l’Empoli è fortemente in dubbio. Un’assenza che si aggiungerebbe a quelle già certe di Giovanni Di Lorenzo e Zambo Anguissa, entrambi squalificati.

Una partita a settimana, ma i dubbi non mancano per il Napoli

NON SOLO INFORTUNIO MCTOMINAY – Conte, che sta cercando di mantenere alta la concentrazione del gruppo nella serrata corsa scudetto con l’Inter, si trova quindi a dover gestire un’emergenza improvvisa a centrocampo. Con McTominay a rischio forfait per infortunio e con l’assenza di Anguissa, Conte potrebbe dover ridisegnare il centrocampo contro un Empoli in piena lotta salvezza. Non è finita qui: anche Alessandro Buongiorno e Alex Meret sono sotto osservazione. Entrambi erano in programma come titolari al Dall’Ara, ma sono stati esclusi all’ultimo a causa di condizioni fisiche non ottimali.