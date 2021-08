Napoli in vetta con l’Inter, altro KO Genoa: decide Petagna! Sampdoria bloccata

Napoli in testa alla classifica come l’Inter, dopo aver battuto il Genoa… come l’Inter. La seconda giornata di Serie A, ancora da concludersi, non regala grosse sorprese domenicali. Sorride Spalletti. Solo un punto per la Sampdoria, prossima avversaria della squadra nerazzurra

NAPOLI PRIMO – A Genova il tabellino finale dice Genoa-Napoli 1-2. Il vantaggio di Fabian Ruiz al 39′ viene recuperato da Andrea Cambiaso al 69′, dopo aver visto annullare dal VAR il gol dell’ex Goran Pandev al 54′. Il gol vittoria viene messo a segno da Andrea Petagna, che all’84’ regala altri tre punti al Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei salgono a quota 6 punti, che vale il primo posto momentaneo in Serie A insieme a Inter e Lazio. Il Genoa di Davide Ballardini, dopo il 4-0 di Milano contro l’Inter, non riesce a smuoversi dal fondo: è ancora ultima, senza punti. Nessuna emozione né gol a Reggio Emilia: Sassuolo-Sampdoria 0-0. E proprio a Genova, in casa della Sampdoria, andrà l’Inter dopo la sosta. Tra poco in campo Milan-Cagliari e Salernitana-Roma (ore 20:45).