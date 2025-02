Napoli in emergenza in vista dell’Inter. Problema reale sulla fascia sinistra!

Il Napoli deve fare i conti con i ripetuti infortuni che stanno colpendo i propri terzini sinistri: dopo Matias Olivera, anche Leonardo Spinazzola dovrà sottoporsi a un programma di recupero in vista dei prossimi impegni, tra cui quello con l’Inter.

LA SITUAZIONE – Il Napoli rischia di non avere a disposizione né Matias Olivera né Leonardo Spinazzola nello scontro diretto contro l’Inter del 2 marzo. Dopo aver dovuto fare a meno dell’uruguaiano, per il quale si sono paventati 40 giorni come tempo necessario per il recupero dal problema al soleo della gamba sinistra, i partenopei si vedono privati per qualche settimana anche del suo sostituto, tra l’altro voluto fortemente dal tecnico Antonio Conte in estate. Spinazzola, infatti, ha riportato una lesione del medio gluteo destro: i tempi per il recupero sono fissati in 20-30 giorni.

Napoli-Inter, Conte potrebbe avere una sola opzione a sinistra

IL PUNTO – Olivera sta provando ad accelerare i tempi per un recupero immediato dal problema alla gamba. In sua assenza, il Napoli si trova infatti con il solo Pasquale Mazzocchi come soluzione praticabile sulla fascia sinistra. Conte spera di riuscire ad avere a disposizione il calciatore uruguaiano dalla trasferta di Como, match che precederà proprio lo scontro diretto con l’Inter. Per quanto riguarda l’italiano, invece, le possibilità di una presenza contro i nerazzurri sembrano più sfumate, anche se nulla è al momento da escludere.