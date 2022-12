Napoli imballato a meno 12 dall’Inter, a cominciare da Kvaratskhelia − CdS

Precampionato invernale non da ricordare per il Napoli, che tra Villarreal e Lille ha subito 8 sberle. In vista dell’Inter, il 4 gennaio, Spalletti dovrà ritrovare determinati giocatori. Tra questi il georgiano Kvaratskhelia

NON AL TOP − Mancano 12 giorni a Inter-Napoli, big match della sedicesima giornata di campionato. Se da un lato i nerazzurri vincono e convincono in questa pre-season dicembrina, la capolista invece sta avendo più difficoltà. Due pesanti sconfitte interne contro Villarreal e Lille sicuramente sono campanelli d’allarme per Luciano Spalletti. Diversi i giocatori non al top, tra questi Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo una prima parte di stagione da fenomeno assoluto, è alle prese con i postumi della lombalgia. Non ha ancora ritrovato lo smalto dei tempi migliori, ecco perché a Castelvolturno stanno lavorando per rimetterlo in sesto al 100%. Il Napoli e lo stesso giocatore sperano di averlo già al top contro l’Inter il 4 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Mandarini