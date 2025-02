Napoli, guai in vista per l’accusa di falso in bilancio! Procura chiede processo

La Procura di Roma vuole vederci chiaro sull’accusa di falso in bilancio del Napoli. Chiesto il processo a De Laurentiis e non solo.

ACCUSA – L’indagine su Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha portato alla luce accuse di false plusvalenze legate ai trasferimenti di Kostas Manolas e Victor Osimhen. Queste accuse, che riguardano presunte irregolarità nei bilanci del club, hanno scosso il mondo del calcio italiano. Le plusvalenze, spesso utilizzate dai club per migliorare i bilanci, sono ora al centro di un’indagine che potrebbe avere ripercussioni significative per il Napoli. L’accusa principale è quella di aver gonfiato i valori di mercato dei giocatori coinvolti nei trasferimenti, in particolare Manolas e Osimhen, per ottenere vantaggi finanziari.

La Procura chiede il rinvio a giudizio a De Laurentiis e al suo braccio destro nel Napoli: falso in bilancio

LA DECISIONE – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, De Laurentiis, in cui si procede appunto per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm hanno chiesto il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Insomma, si tratta di una brutta gatta da pelare per il club partenopeo che si trova tutta in lotta per vincere lo scudetto insieme all’Inter e all’Atalanta.