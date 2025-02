Napoli, grande attesa al Maradona! Contro l’Inter sarà sold out

A poco meno di quindici giorni dalla sfida tra Napoli e Inter, il Maradona è gia sold-out, nonostante non sia stata confermata la data. Questa la dimostrazione che il big match del Maradona è il primo match-point della corsa scudetto.

CORSA SCUDETTO – Dopo la sconfitta di ieri sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’Inter dovrà restare agganciato al treno napoletano fino allo scontro diretto del primo weekend di marzo. Il big match in programma è proprio Napoli-Inter, la vera sfida che potrebbe decidere un pezzo grosso della corsa allo scudetto. Da un lato ci sarà il Napoli di Antonio Conte che vuole puntare al quarto scudetto della sua storia. Dall’altro lato invece l’Inter che punta a consolidare la seconda stella con il 21esimo scudetto.

Napoli-Inter, sarà spettacolo al Maradona

DATA – Nonostante la data sia ancora in certa a causa degli impegni in Champions League proprio a marzo, nelle ultime ore il Napoli aveva aperto alla vendita libera dei biglietti. Tagliandi che sono finiti in pochissime ore, con la conferma che lo stadio Maradona sarà tutto esaurito per la sfida contro l’Inter. Entrambi i club sanno dell’importanza di questo match per poter rilanciare, magari singolarmente, la corsa al tricolore. Ci sono due opzioni in ballo. Se i nerazzurri saranno impegnata in Europa martedì 4 marzo, il match al Maradona verrebbe anticipato a sabato 1° marzo alle 18 altrimenti la gara sarà programmata per domenica 2 alle 20:45.