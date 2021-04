Il Napoli scenderà in campo domenica pomeriggio, alle ore 15, in casa della Sampdoria. Gattuso deve fare i conti con tre calciatori in diffida. E domenica 18 aprile arriva l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona

SCELTE – Uno sguardo alla Sampdoria e un altro, forse, rivolto all’Inter. Il Napoli di Gennaro Gattuso deve tornare a macinare punti per entrare tra le prime quattro e guadagnarsi un posto in Champions League. Per questo motivo, il tecnico degli azzurri non può permettersi passi falsi e deve ragionare partita dopo partita. Al Ferraris non sarà una partita facile, ma il club partenopeo deve anche tenere d’occhio anche la lista dei diffidati, in vista del big match coi nerazzurri di Antonio Conte, in programma il 18 aprile. I calciatori a rischio squalifica, al momento, sono Diego Demme, Mario Rui e Hirving Lozano.