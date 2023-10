Napoli, Garcia a forte rischio: De Laurentiis pensa a un ex Inter − Sky

Il Napoli è nelle sabbie mobili attualmente con Rudi Garcia che non riesce a trovare l’empatia giusta con i suoi giocatori: De Laurentiis però sfida l’Inter, e non solo, e punta allo scudetto. Per tornare a fare bene starebbe allora pensando proprio a un ex nerazzurro.

EX INTER − Aurelio De Laurentiis sa che il Napoli sta faticando in campionato e, puntando a uno Scudetto-bis, sa che deve per forza essere fatto di più. Per questo motivo, secondo Sky Sport, adesso Rudi Garcia sarebbe davvero a rischio. Per un’eventuale sostituzione il presidente del club partenopeo starebbe al profilo di Antonio Conte. L’ex Inter, dopo l’esperienza al Tottenham, è infatti attualmente ancora svincolato.