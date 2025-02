Napoli, la fortuna non dura. La Lazio ferma Conte: Inter solo a -2!

La Lazio ferma il Napoli nel finale 2-2. La fortuna della squadra di Antonio Conte, che va in vantaggio con un autogol, non dura. Ora l’Inter, a -2, può tentare il sorpasso.

PRIMO TEMPO – Lo stadio Olimpico di Roma diventa lo scenario di una sfida interessantissima tra Lazio e Napoli, sul quale l’Inter punta gli occhi in attesa del derby d’Italia di domani sera contro la Juventus. Il match della venticinquesima giornata si sblocca immediatamente: al 6′ sono i padroni di casa ad andare in vantaggio grazie al gol di Isaksen. Tutto nasce da un disimpegno sbagliato di Rrahmani, che regala palla all’avversario: il biancoceleste controlla e calcia da quasi 30 metri centrando la rete. Lo svantaggio del Napoli, però, dura poco perché Raspadori pareggia i conti al 13′ con un diagonale sinistro dopo una combinazione con Romelu Lukaku. Il primo tempo termina col risultato bloccato sull’1-1 ma con già un cambio per Marco Baroni dopo l’infortunio di Valentin Castellanos.

Lazio-Napoli 2-2

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Napoli riesce a trovare il vantaggio, ma in un modo piuttosto rocambolesco e fortunato. Al 64′, infatti, dalla destra Politano mette un cross al centro per Raspadori che calcia ma trova la deviazione di Gila. Il pallone rimbalza e termina su Marusic che, cercando di rinviare, infila il pallone in rete. È suo l’autogol del 1-2 della squadra di Antonio Conte. La Lazio non si dà per vinta e resta in partita: al 66′ arriva il pari di Zaccagni con una bellissima rovesciata. Purtroppo, però, il gol è da annullare per fuorigioco di Pedro. Alla fine il pareggio biancoceleste arriva davvero: all’87’ Zaccagni serve Dia che calcia di mancino e batte Meret per il 2-2. Al 90+2′ il Napoli rischia anche il gol dello svantaggio con un tiro forte di Noslin: questa volta il portiere azzurro mette in angolo. Termina così con un pareggio Lazio-Napoli: l’Inter può ancora godersi il -2 in classifica con una partita in meno.