Napoli, festeggiamenti controproducenti? Disturbati calciatori del Cagliari!

A Napoli non si placano i festeggiamenti, nonostante manchino ancora oltre 22 ore al fischio finale della sfida contro il Cagliari, ossia del match che potrebbe regalare lo scudetto ai partenopei. Ad essere coinvolti, a loro malgrado, sono questa volta proprio i calciatori dei sardi.

L’EPISODIO – Napoli è in festa, anche se il match scudetto contro il Cagliari non ha avuto ancora inizio. Oltre alle celebrazioni che si sono svolte in serata (che trovate qui), i tifosi hanno deciso di “prendersela” anche con la squadra sarda, ricorrendo a una pratica che potrebbe rivelarsi controproducente. I supporters del Club azzurro hanno infatti disturbato i calciatori del Cagliari con fuochi d’artificio esplosi proprio nei pressi dell’Hotel in cui risiedono stanotte. A 20 ore dal suo avvio ufficiale, in realtà, Napoli-Cagliari è già pienamente iniziata. Chissà che il disturbo notturno ai propri danni non possa aver dato una carica ulteriore, ai rossoblù, in vista della sfida contro i partenopei.