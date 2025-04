Lukaku e McTominay stendono l’Empoli! Il Napoli tallona l’Inter

Il Napoli vince con un netto 3-0 contro l’Empoli e resta in scia dell’Inter di Simone Inzaghi che nel weekend aveva vinto contro il Cagliari.

LOTTA – Continua in maniera serrata la lotta tra l’Inter e il Napoli. Gli azzurri, nel monday-night appena concluso, hanno risposto con fermezza alla vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari. I partenopei, guidati da Antonio Conte, hanno vinto senza troppe difficoltà contro l’Empoli che si gioca la lotta salvezza. Il Napoli è sceso in campo consapevole dell’importanza del match anche a causa della vittoria dell’Inter che li aveva portati momentaneamente a +6. Con la vittoria del Napoli di oggi, il vantaggio dei milanesi torna a +3, con l’Inter che continua ad avere dalla sua un jolly da giocare.

Prima McTominay poi Lukaku: 3-0 del Napoli contro l’Empoli

PRECISI – Non sbaglia nulla il Napoli di Antonio Conte che già in apertura trova il vantaggio con Scott McTominay che da fuori area trova un grandissimo gol. Lo scozzese si porta palla al centro dell’area e dal limite lascia partire un destro imprendibile. Nella ripresa continua ad essere il Napoli a gestire il match, con il raddoppio che arriva al 56′ con Lukaku che da dentro l’area non sbaglia il tiro di sinistro. Al 61′ arriva anche il tris dei padroni di casa con il solito McTominay che di testa da posizione ravvicinata non sbaglia davanti lo specchio della porta.