Napoli-Empoli 0-1, gli azzurri mancano il sorpasso temporaneo sull’Inter

Napoli-Empoli 0-1, clamorosa vittoria in trasferta dei toscani che vincono grazie al gol di Cutrone. La squadra di Spalletti manca il sorpasso temporaneo sull’Inter

COLPO − Non finisce di stupire l’Empoli che dopo aver battuto in trasferta la Juventus fa altrettanto con il Napoli al San Paolo. Nel primo tempo, gli azzurri provano ad affacciarsi dalle parti di Vicario pericolosamente ma prima vengono bloccati dal portiere ex Cagliari e poi dalla traversa su conclusione di Elmas. Nella ripresa, il match è più equilibrato e al minuto 71 arriva la clamorosa rete del vantaggio con Patrick Cutrone che ha la meglio su un flipper impazzito in area di rigore. Gli azzurri si riversano in avanti ma la sfortuna coglie ancora una volta i ragazzi di Spalletti che beccano il secondo legno della serata con Petagna. Gara che termina dopo 7 minuti di recupero. L’Inter, adesso, può allungare anche sul Napoli.