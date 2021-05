Napoli, duello fra ex Inter per la panchina: Conceiçao non definitivo

In giornata è uscita la notizia di Sérgio Conceiçao come prossimo allenatore del Napoli, al posto di Gattuso già salutato (vedi articolo). In realtà, secondo Sky Sport, le cose non stanno proprio così e c’è un altro ex Inter in corsa.

ANCORA POSSIBILE – La corsa per la panchina del Napoli si sta riducendo a due nomi: Sérgio Conceiçao e Luciano Spalletti, entrambi ex Inter. Anzi, quest’ultimo fino al 30 giugno non è ancora un ex, essendo tuttora sotto contratto. Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, confermato ieri dopo la fine del campionato dal presidente Aurelio De Laurentiis (vedi articolo), si è liberata una panchina grossa per la prossima stagione. Massimo Ugolini, in un servizio per Sky Sport 24, parla di Conceiçao come un’indiscrezione che per ora non trova conferme, anche perché prima deve incontrare il presidente del Porto. Con Spalletti, invece, ci sarebbe già un accordo economico e questo può fare la differenza. La mancata qualificazione alla prossima Champions League, invece, toglie il nome di Massimiliano Allegri da quelli realistici per il Napoli.