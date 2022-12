Napoli, due test prima dell’Inter. Intanto un titolare pronto al rientro − CdS

Il Napoli si prepara alla grande sfida contro l’Inter del 4 gennaio allenandosi con amichevoli di lusso. Due prima del ri-esordio in campionato. Intanto, Spalletti ritrova un titolare in difesa

PREPARAZIONE − Prima il Villarreal e poi il Lione. Saranno queste le due amichevoli che il Napoli affronterà prima di incontrare l’Inter il 4 gennaio alla ripresa del campionato. Domani sera contro gli spagnoli al ‘Diego Maradona’ ci saranno più di 30mila persone per riaccogliere gli ex Pepe Reina e Raoul Albiol. Intanto, mister Spalletti sorride per l’ormai imminente rientro di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro lavora in maniera personalizzato sul campo e presto ritornerà col gruppo. Ancora palestra, invece, per Salvatore Sirigu.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Giordano