Napoli, si complica la corsa scudetto? Kvaratskhelia infortunato! La diagnosi

Dopo la sconfitta maturata in campionato contro la Lazio, si complicano i piani scudetto per il Napoli di Antonio Conte che pur non avendo impegni settimanali oltre il campionato, perde Kvicha Kvaratskhelia per infortunio. Ecco la prima diagnosi secondo quanto riportato dal sito partenopeo.

INFORTUNIO – Tegola in casa Napoli, piove sul bagnato dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio. Kvaratskhelia durante la sfida contro i biancocelesti ha subito un contrasto di gioco, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali effettuati questa mattina presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il Napoli attraverso un comunicato fa sapere che: “Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Il 2024 per lui chiude in anticipo, i tempi di recupero potrebbero variare giorno dopo giorno, ma da una prima analisi il calciatore georgiano potrebbe rivedersi in campo verso la metà di gennaio 2025.