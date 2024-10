Il Napoli scala la classifica: tris al Como ma con qualche rischio!

Napoli-Como, valida per la settima giornata di Serie A, si chiude sul 3-1. Vantaggio immediato dei partenopei poi gli ospiti recuperano, ma nel secondo tempo arrivano altri due gol degli azzurri.

PRIMO TEMPO – La settimana giornata di Serie A, in cui l’Inter sfiderà in casa il Torino, si apre con Napoli-Como di oggi pomeriggio. La sfida, iniziata alle 18.30 allo Stadio Maradona, si è appena conclusa sul risultato di 3-1. Per sbloccare il match è bastato meno di un minuto alla squadra di Antonio Conte. Dopo soli 26 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro, infatti, McTominay trova la rete del vantaggio con un destro che sfiora il palo. Romelu Lukaku è l’artefice dell’assist che manda in porta il compagno. Dopo di che, però, i partenopei si spengono quasi del tutto, lasciando il pallino del gioco al Como, che si rende particolarmente pericolo in più occasione. Dopo il palo di Paz al 32′, Strefezza riesce a pareggiare i conti al 43′ con una conclusione dal limite dell’area.

Napoli-Como 3-1

FINALE – Si rientra dagli spogliatoi nuovamente in parità, ma solo dopo cinque minuti per il Como è di nuovo tutto da rifare. Al 50′, infatti, Sergi Roberto perde palla dal limite e poi ferma in modo falloso in area Oliviera, che aveva conquistato palla. L’arbitro fischia ed indica il dischetto: sarà calcio di rigore per il Napoli. A trasformarlo è il solito Lukaku, che al 53′ sigla su calcio piazzato il 2-1 azzurro. All’87’, poi, la squadra di Antonio Conte si assicura la vittoria calando il tris al Como. Ancora una volta lo zampino è del belga, che trova al momento giusto David Neres. Così si conclude la sfida allo Stadio Armando Maradona che permette agli azzurri di scalare la classifica e posizionarsi momentaneamente in vetta.