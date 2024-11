Napoli capolista asfaltato dall’Atalanta, prima dell’Inter! Si accende la corsa scudetto

Al Diego Armando Maradona, l’Atalanta firma una delle sue prestazioni più convincenti della stagione, infliggendo un pesante 0-3 al Napoli capolista. Si accende la corsa scudetto in Serie A, in attesa di della partita dell’Inter impegnata questa sera e dello scontro diretto della prossima settimana.

INDIRIZZATA NEL PRIMO TEMPO – L’Atalanta vince 0-3 e mette in mostra solidità, compattezza e un attacco letale, lanciando un segnale forte a tutto il campionato: la corsa per lo scudetto non può più escluderla. A decidere il match sono le due reti di Lookman nel primo tempo, entrambe su assist di un ispirato De Ketelaere, e il gol finale di Retegui al 91’. Sin dai primi minuti, l’Atalanta dimostra di essere scesa in campo con il giusto atteggiamento. La squadra di Garcia fatica a costruire gioco e a trovare spazi tra le linee avversarie, apparsa molto compatta e organizzata sia in fase difensiva che nella gestione del pressing. La svolta arriva al 10’, quando Charles De Ketelaere serve un pallone preciso per Lookman. Il Napoli, ancora scosso dal gol, prova a reagire ma si scontra ripetutamente contro una difesa atalantina attenta e concentrata. Gli uomini di Antonio Conte faticano a trovare soluzioni offensiva e al 31′ arriva addirittura il raddoppio dell’Atalanta, ancora grazie al duo De Ketelaere-Lookman.

L’Atalanta ferma il Napoli al Maradona. Il terzo nel secondo tempo!

BLACKOUT – Nel secondo tempo, nonostante qualche timido tentativo degli azzurri di accorciare le distanze, l’Atalanta mantiene il controllo della partita. Gasperini decide di sostituire De Ketelaere al 76’, inserendo Retegui. È proprio l’attaccante italo-argentino a chiudere definitivamente il match al 91’, sfruttando un contropiede per siglare il terzo gol nerazzurro, una rete che sa di sentenza. Questa vittoria permette all’Atalanta di consolidare la propria posizione in classifica, portandosi a soli tre punti dal Napoli. La prossima settimana lo scontro diretto tra Napoli e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera in casa contro il Venezia.