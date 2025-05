Napoli-Cagliari e poi festeggiamenti? Macché, i tifosi già celebrano scudetto

Napoli-Cagliari si disputerà nella giornata di domani 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Maradona. Anche se il match non si è ancora giocato, i tifosi stanno già festeggiando la vittoria del quarto scudetto della propria storia.

IL CLIMA – Napoli–Cagliari è come se non si dovesse giocare, dato quanto sta accadendo nel capoluogo di regione della Campania il giorno prima del match. Perché il quadro che si può tracciare della situazione interna a Napoli a 24 ore dal fischio finale della sfida coi sardi è di una città già in festa. Di tifosi che hanno l’intima convinzione di avere lo scudetto cucito sul petto, anche se il match contro la squadra di Davide Nicola non si è ancora disputato. Questo è quanto emerge dai collegamenti effettuati da Sportitalia in varie località del napoletano, con tanti tifosi, giovani e adulti, che ammettono esplicitamente di aver già trionfato.

Napoli-Cagliari da un lato, Como-Inter dall’altro: sensazioni diverse, prospettive differenti

IL PENSIERO – Dall’altro lato c’è l’Inter, che andrà a Como per provare ad alimentare le flebili speranze di successo finale. Non vi è dubbio che i nerazzurri proveranno, seppur in campo con la “squadra B”, a conseguire quella vittoria che rappresenterebbe l’unica modalità per continuare a credere nel sogno di uno scudetto bis. Al contempo, è altrettanto indubbio che la testa dei meneghini è contemporaneamente rivolta alla finale di Champions League contro il PSG. Perché, oltre agli auspici ancora coltivati in Serie A, l’Inter ha un altro grande obiettivo da conseguire. Un proposito che coincide con l’intenzione di scrivere una pagina di storia indelebile della propria storia.