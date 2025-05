Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Nicola va con i ‘migliori’

Napoli-Cagliari, formazioni appena comunicate. Si tratta dell’ultima partita di campionato, che verrà seguita anche dall’Inter che gioca in contemporanea a Como.

COSI’ IN CAMPO – Napoli e Cagliari in campo alle 20.45 proprio in contemporanea con Como-Inter. Al Diego Armando Maradona, stadio completamente tinto di azzurro. Alla squadra di Antonio Conte basta solamente una vittoria per laurearsi campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, indipendentemente da quando succederà al Sinigaglia. Il Cagliari si presenta alla sfida con diversi giocatori importanti fuori: da Elia Caprile a Zito Luvumbo, passando per Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti. Tre su quattro peraltro ex di giornata. Caprile è peraltro ancora di proprietà della società di Aurelio De Laurentiis. Lo scudetto è praticamente ad un passo dal vestirsi nuovamente di azzurro, con l’Inter che lascerà lo scettro di campione d’Italia. Ma la Beneamata, tra otto giorni esatti, avrà un impegno ancor più storico e prestigioso: la finalissima di Champions League a Monaco di Baviera contro il Psg. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari.

Napoli-Cagliari, formazioni ufficiali: Sherri al posto di Caprile

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola