Napoli, buone notizie (anche) in vista Inter: due giocatori tornano negativi

Gennaro Gattuso Napoli

Il Napoli recupera due giocatori, che tornano negativi al Covid-19. Buone notizie per Gattuso, anche in vista della sfida all’Inter (mercoledì 16 dicembre alle 20.45).

NEGATIVI – In casa Napoli arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso. Amir Rrahmani e Elseid Hysaj tornano a disposizione del tecnico, dopo essere risultati negativi al Covid-19. L’allenatore azzurro recupera così pedine importanti per la sua difesa. E questa può essere una buona notizia soprattutto in vista delle prossime sfide, tra cui figura anche l’Inter. Il Napoli arriverà infatti a San Siro il prossimo 16 dicembre, per un turno infrasettimanale alle 20.45. L’annuncio su Hysaj e Rrahmani arriva direttamente dall’account Twitter del club azzurro: