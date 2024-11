Napoli-Atalanta e l’assurdità del Giudice Sportivo: Retegui impunito!

Bizzarra decisione dell’arbitro di Napoli-Atalanta e del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata di Serie A. C’entra Mateo Retegui e il finale di gara turbolento al Maradona.

VERDETTO – Sono state da poco rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’undicesima giornata di Serie A. Tra le varie squalifiche e sanzioni dell’ultimo turno di campionato, a balzare all’occhio e una scelta legata a Napoli-Atalanta. La sfida al Maradona ha visto capitolare la squadra di Antonio Conte, attualmente prima in classifica, di fronte alla doppietta di Ademola Lookman e alla rete di Mateo Retegui. Ed è proprio su quest’ultimo che si accendono i riflettori. Il tutto porta a galla un’assurda decisione da parte, prima dell’arbitro di Napoli-Atalanta e poi del Giudice Sportivo.

Retegui non punito dal Giudice Sportivo? Ecco cos’è successo in Napoli-Atalanta

LA DECISIONE – Il verdetto del Giudice Sportivo su Napoli-Atalanta fa discutere, proprio prima che la squadra di Antonio Conte torni in campo ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Domenica sera a San Siro, infatti, è previsto lo scontro diretto fra le due squadre, prima e seconda in classifica. Ma, tornando alle sanzioni di Napoli-Atalanta, ecco il malinteso che ha visto protagonista Retegui. Quest’ultimo, in occasione della rete messa a segno al 90+2′ della gara, ha esultato in grande stile, arrivando anche a togliersi la maglia. Gesto che, com’è noto, da regolamento dev’essere punito dall’arbitro con un cartellino giallo. Non solo ciò non è avvenuto, ma per di più a pagare i conti è un altro giocatore di Conte. Nella lista dei giocatori sanzionati dal Giudice Sportivo c’è, infatti, David Neres. Quest’ultimo non era, però, implicato nell’azione e neanche nel parapiglia finale, subito dopo il gol di Retegui, in cui si sono resi protagonisti altri giocatori di Napoli e Atalanta.