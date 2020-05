Napoli, allenamenti consentiti? De Luca: “Io penso ci siano le condizioni”

Il Napoli può tornare ad allenarsi? Secondo Vincenzo De Luca, i tempi potrebbero essere maturi. Il presidente della Regione Campania, in una conferenza stampa sulla propria pagina Facebook, ha aperto agli allenamenti della squadra di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni

RICHIESTA – Il Napoli ha fatto una richiesta ufficiale al governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «Ci è arrivata una richiesta dalla società Napoli per poter fare gli allenamenti. Il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha mandato una lettera con la quale mi sollecita a tal proposito. Propone un’ipotesi di lavoro che a me pare interessante. Sapete che lo sport e gli allenamenti di squadra non sono consentire dal decreto nazionale. De Laurentiis mi dice che possono fare gli allenamenti perché hanno tre campi disponibili a Castel Volturno».

PIANO – De Luca espone poi il piano del presidente azzurro: «Possono fare gli allenamenti avendo un distanziamento anche di 20 metri. Possono fare allenamenti per fasce orarie, senza l’uso comune delle docce e con il trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare che ci siano le condizioni per consentire gli allenamenti del Napoli. Ho detto a De Laurentiis che avremmo valutato la proposta con estrema serietà, sottoponendola alla parte sanitaria della task force».

APERTURA – De Luca, dunque, apre al Napoli: «Sono convinto che se vengono garantite, come il presidente ci ha anticipato, tutte le norme di sicurezza sia ragionevole aprire agli allenamenti, nel momento in cui apriamo cantieri e fabbriche sulla base di protocolli di sicurezza. Il Napoli garantisce anche la ripetizione del tampone. Io credo che siamo in condizione di consentire gli allenamenti del Napoli Calcio per fare in modo che la squadra sia pronta, poi sulla ripresa del campionato decideranno le autorità sportive».