Il Napoli agguanta la vetta nel finale: 1-2 alla Lazio. Inter scavalcata

Il Napoli vince nel finale per 1-2. Decisiva una rete di Fabian Ruiz, arrivata dopo il pari all’88’ di Pedro. Inter scavalcata e primo posto raggiunto

PRIMATO − Match equilibrato all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Nel primo tempo, nonostante un possesso palla equo, si fa preferire la squadra biancoceleste molto pericolosa con le due ali Felipe Anderson e Zaccagni. Decisamente in palla quest’ultimo che al sesto minuto inventa per Luis Alberto, la cui conclusione si spegne al lato di pochissimo. Tre minuti più tardi, è la volta di Immobile andare a tu per tu con Ospina ma l’attaccante della Nazionale spreca non trovando lo specchio della porta. La prima vera palla-gol del Napoli arriva al 23′ con Zielinski che liberato da Fabian Ruiz calcia in porta trovando la buona respinta di Strakosha. Nel finale, pericolosa ancora la Lazio con Milinkovic Savic che sguscia in area di rigore ma il suo sinistro viene murato da Ospina.

Nella ripresa, il canovaccio della gara rimane lo stesso. Meglio la Lazio ai punti con Napoli più di palleggio. Nel giro di quattro minuti, la squadra di Sarri sfiora il gol del vantaggio prima con Felipe Anderson e poi con Immobile, bravo in entrambi i casi Ospina. Nel momento migliore della Lazio, arriva però il vantaggio azzurro. Minuto 62, Lorenzo Insigne riceve palla da Elmas e precisa conclusione di destro a battere Strakosha. Il Napoli sfrutta il momento e sette minuti più tardi trova lo 0-2 ancora con Insigne. Ma la rete viene annullata per offside del capitano partenopeo.

Nel finale, la Lazio prova con le ultime forze a trovare il pareggio andandoci vicinissima con Pedro. Molto bella la parata di Ospina a dire di no all’esterno spagnolo. All’88’, gli sforzi biancocelesti trovano perfetta concretizzazione. Calcio piazzato dalla sinistra, respinta della difesa azzurra e meravigliosa volée di Pedro che non lascia scampo a Ospina. Ma al 94′, Fabian Ruiz col mancino regala il primo posto al Napoli. Inter scavalcata.